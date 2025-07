Sport in tv domenica 13 luglio, Sinner sfida Alcaraz nella finale di Wimbledon, Azzurre di pallavolo e pallanuoto in campo per Nations League e Mondiali e nona tappa del Tour de France

Una domenica da vivere intensamente, anche solo per il fatto che c’è l’ultimo atto del torneo di Wimbledon e, proprio come al Roland Garros, Jannik Sinner sfiderà Carlos Alcaraz. Una bella possibilità di rivincita per il tennista altoatesino dopo la tremenda beffa nel torneo parigino, perso dopo aver mandato in fumo due match point.

Wimbledon, come detto, ma non solo. Il Tour de France è arrivato alla nona tappa ed inizia a scaldarsi. Ieri, nell’ottavo appuntamento, l’acuto di Jonathan Milan che ha spezzato il digiuno italiano di vittorie alla Grande Boucle che durava da ben sei anni.

Dalle biciclette alle moto, in scena anche l’11ma tappa del Motomondiale con il Gran Premio di Germania al Sachsenring, con la MotoGP in programma alle 14. Qualche ora prima, alle 11.35, l’Italia femminile di pallanuoto in campo contro l’Australia nei Mondiali della competizione. Alle 16, invece, nella Nations League femminile, l’Italia guidata da Velasco sfiderà i Paesi Bassi.

La giornata si chiuderà con la finale del Mondiale per Club tra Chelsea e Paris Saint Germain e gli Europei femminili di calcio. Vediamo, però, nel dettaglio il programma completo.

Sport in tv domenica 13 luglio: il programma

09.20 MX2, GP Finlandia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

09.40-09.50 MotoGP, GP Germania: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

09.45 MXGP, GP Finlandia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

10.00 Pallanuoto femminile, Mondiali: Spagna-Francia – Sky Sport Arena,Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

10.00 Superbike, GP Gran Bretagna: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming.

10.40 Ciclismo femminile, Giro d’Italia: 8a tappa, Forlì-Imola (134 km) – Rai Sport HD dalle ore 12.50, poi Rai 2 HD dalle ore 14.00, Rai Play dalle 12.50, discovery+ dalle 12.50

11.00 Moto3, GP Germania: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

11.35 Pallanuoto femminile, Mondiali: Italia-Australia – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

12.00 Superbike, GP Gran Bretagna: Superpole Race – Sky Sport Max, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, differita 21.10 TV8 HD, tv8.it

12.15 MX2, GP Finlandia: gara 1 – discovery+, mxgp-tv.com

12.15 Moto2, GP Germania: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

13.10 Ciclismo, Tour de France: 9a tappa, Chinon-Châteauroux (174.1 km) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, dalle 14.45 anche su Rai 2 HD, Rai Play

13.10 Pallanuoto femminile, Mondiali: Nuova Zelanda-Singapore – eurovisionsport.com

13.15 MXGP, GP Finlandia: gara 1 – Sky Sport Mix, discovery+, mxgp-tv.com, Sky Go, NOW

14.00 Tennis, Wimbledon: finale doppio femminile, Hsieh/Ostapenko-Kudermetova/Mertens – Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

14.00 MotoGP, GP Germania: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

14.45 Pallanuoto femminile, Mondiali: Paesi Bassi-Stati Uniti – Rai Sport HD, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

15.00 Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato: finale trap misto – Rai Play Sport 2

15.00 Superbike, GP Gran Bretagna: gara-2 – Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Go, NOW, differita 21.55 TV8 HD, tv8.it

15.10 MX2, GP Finlandia: gara 2 – discovery+, Rai Play Sport 1, mxgp-tv.com

16.00 Volley femminile, Nations League: Italia-Paesi Bassi – DAZN, VBTV

16.10 MXGP, GP Finlandia: gara 2 – Sky Sport Max, discovery+, Rai Play Sport 1, mxgp-tv.com, Sky Go, NOW

Non prima delle ore 17.00 Tennis, Wimbledon: finale singolare maschile, Sinner-Alcaraz – TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, tv8.it, Sky Go, NOW

18.10 Lacrosse, Europei: Italia-Danimarca – Nessuna copertura tv / streaming

19.30 Atletica, Meeting Lignano Sabbiadoro – Rai Sport HD (fino alle 20.45), Rai Play Sport 1. A seguire sarà possibile rivedere tutto l’evento su Sportface Tv.

21.00 Calcio, Mondiale per Club: finale, Chelsea-PSG – Canale 5, Mediaset Infinity, DAZN

21.00 Calcio femminile, Europei: Paesi Bassi-Francia – Rai Sport HD, Rai Play

21.00 Calcio femminile, Europei: Inghilterra-Galles – uefa.tv