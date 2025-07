Doppio sprint per la primatista italiana Zaynab Dosso delle Fiamme Azzurre nei 100 metri sulla pista di Foligno.

Due sprint ad alta velocità in meno di un’ora. La primatista italiana dei 100 metri Zaynab Dosso vola in 11.07 nella batteria sulla pista di Foligno (Perugia) con +1.9 di vento a sei centesimi dal suo record dell’anno scorso. Poi in finale la 25enne delle Fiamme Azzurre, dopo cinquantuno minuti, firma il tempo di 11.12 che diventa ancora più significativo se si considera la brezza contraria, in questo caso di -0.5.

È un ottimo test per la protagonista dell’inverno, campionessa europea dei 60 indoor ad Apeldoorn e argento mondiale a Nanchino, che si dimostra in crescita di condizione rispetto alle ultime uscite dopo aver rinviato l’esordio all’aperto per recuperare da un problema al piede. Nettamente superato lo stagionale di 11.22 realizzato a fine giugno, agli Europei a squadre di Madrid, nell’edizione del secondo trionfo azzurro consecutivo.

Soltanto tre volte in carriera l’emiliana allenata a Roma dal coach Giorgio Frinolli ha fatto meglio: agli Europei di Roma 2024 con 11.01 in semifinale e 11.03 in finale conquistando la medaglia di bronzo, oltre che con il crono di 11.02 del precedente record italiano ottenuto nella passata stagione a Savona. Ed è pronta per il prossimo impegno, in programma martedì a Lucerna, in Svizzera.

Tutti i risultati

Al maschile corre due volte in 10.29 nei 100 metri Lorenzo Simonelli (Esercito): vento di +0.7 nel turno eliminatorio e +1.5 nel secondo round dove finisce alle spalle del cingalese Yupun Abeykoon (Nissolino Sport, 10.21).

Il campione europeo dei 110 ostacoli arriva così a quattro centesimi dal personale sui 100 realizzato nel 2023 in attesa di tornare sulle barriere tra pochi giorni, nel Grand Prix Brescia di martedì. Tra gli altri risultati, nei 200 metri la quattrocentista azzurra Alice Mangione (Esercito) pareggia il personale con 23.16 (+1.9) e si migliora Ginevra Ricci (Esercito) in 23.34 dopo essere scesa a 11.50 (+1.9) nei 100 seguita dalla junior Alice Pagliarini (Fiamme Gialle) che si fa notare con 11.51, avvicinando il proprio limite di 11.47 prima della finale con vento contrario in 11.58, e da Chiara Melon (Fiamme Azzurre, 11.58).