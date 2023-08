Vuelta 2023, quattordicesima tappa Sauveterre-de-Béarn – Larra-Belagua: percorso e altimetria

L’altimetria e il percorso della quattordicesima tappa della Vuelta a Espana 2023, lunga 156,2 chilometri da da Sauveterre-de-Béarn a Larra-Belagua. Il giorno dopo l’arrivo sul Tourmalet la corsa rientra in Spagna con una frazione di alta montagna, destinata a lasciare nuovi segni sulla classifica generale con un finale inedito per la Vuelta. Il gruppo affronterà prima due GPM di categoria speciale in terra francese, il Col Hourcére (11,1 km all’8,7% medio) e il Puerto de Larrau (14,9 km alla media dell’8%) la cui vetta segnerà il rientro in Spagna e si troverà a poco meno di 50 km dalla conclusione. Una zona vallonata, che include anche il breve GPM di terza categoria del Puerto de Laza, condurrà i corridori all’attacco dell’ultima salita.

Il GPM di prima categoria del Puerto de Belagua misura 9,5 chilometri, con una pendenza media del 6,3% che viene addolcita dagli ultimi 2500 metri in falsopiano. I primi 6 km della salita infatti presentano una pendenza media costante del 7-8% con punte del 10%. Di seguito il dettaglio del profilo altimetrico della quattordicesima frazione.

L’altimetria della quattordicesima tappa