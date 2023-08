Vuelta di Spagna 2023, startlist e favoriti: Vingegaard e Roglic sfidano Evenepoel

Tutto pronto l’ultima grande corsa a tappe della stagione 2023, la Vuelta di Spagna. La corsa iberica numero 78 scatterà infatti sabato 26 agosto da Barcellona, per terminare dopo ventuno tappe a Madrid domenica 17 settembre.

Per quanto visto in stagione fino ad oggi i favoriti per aggiudicarsi la maglia rossa in quel di Madrid sono il duo della Jumbo Visma formato da Jonas Vingegaard e Primoz Roglic e il campione in carica Remco Evenepoel. L’obiettivo della squadra olandese sarà quello di vincere anche il terzo grande giro del 2023, dopo aver vinto il Giro d’Italia con Roglic e il Tour de France con Vingegaard.

In casa Jumbo Visma sarà la strada a chiarire le gerarchie tra il vincitore degli ultimi due Tour de France e il vincitore di tre edizioni della Vuelta, mentre in casa Soudal Quickstep saranno tutti per il campione belga, pronto a difendere il titolo. Il percorso molto duro si addice chiaramente a Jonas Vingegaard, che potrà fare la differenza nelle tappe di alta montagna essendo ormai da due stagioni il miglior scalatore del gruppo. L’incognita per il danese sarà quella di non aver mai disputato in carriera sino ad ora due grandi giri in stagione e per cui dovrà testarsi per la prima volta dopo aver vinto il suo secondo Tour a luglio.

Primoz Roglic ha invece vinto il Giro d’Italia a maggio e si presenta alla Vuelta in perfetta forma dopo aver preparato il doppio impegno già dallo scorso inverno. Lo sloveno ha vinto tre edizioni consecutive dal 2019 al 2021 e storicamente si è sempre espresso benissimo sulle strade spagnole, come dimostra la vittoria nella Vuelta a Burgos, unica corsa disputata tra il Giro e la Vuelta. Lo scorso anno fu costretto al ritiro a poche tappe dalla fine quando si trovava al secondo posto dietro a Remco Evenepoel, poi vincitore. La speranza per tutti gli appassionati è quella di vedere finalmente un duello fino alla fine tra questi due corridori, considerando anche che nel Giro d’Italia di quest’anno il duello tra i due non c’è stato, con l’ex campione del mondo costretto al ritiro dopo aver contratto il Covid.

Il belga dopo il Giro d’Italia si è piazzato al terzo posto al Giro di Svizzera, ha vinto i campionati nazionali e la Classica di San Sebastian, mentre ai Mondiali di Glasgow si è imposto nella prova a cronometro non riuscendo a confermare il titolo in linea. Il percorso sulla carta è molto duro per il classe 2000, ma anche in passato è stato pronto a stupire e sicuramente darà il filo da torcere all’accoppiata Jumbo Visma.

Sembra difficile immaginare che qualche altro corridore possa lottare per la vittoria della generale, ma per il podio o almeno per la top 5 ci sono da considerare anche Juan Ayuso, Geraint Thomas e Enric Mas. Juan Ayuso ha chiuso al terzo posto la Vuelta lo scorso anno e in stagione si è piazzato secondo al Giro di Svizzera, mentre Geraint Thomas tenterà per la prima volta in carriera di fare classifica alla Vuelta dopo aver chiuso il Giro d’Italia secondo alle spalle di Roglic. Enric Mas sarà il principale corridore di casa all’assalto del podio, già raggiunto per tre volte nel 2018, 2021 e 2022, sempre al secondo posto. Cercheranno infine di lottare per un piazzamento in top ten Mikel Landa, Joao Almeida, Aleksandr Vlasov, Jay Vine, Hugh Carthy e Romain Bardet.