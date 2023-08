Vuelta 2023, tredicesima tappa Formigal – Col du Tourmalet: data, orari, diretta tv e streaming

La tredicesima tappa della Vuelta a Espana 2023, in programma venerdì 8 settembre, prevede il secondo sconfinamento di questa edizione della corsa spagnola che infatti approderà in Francia per i 134,7 chilometri da Formigal fino alla vetta del mitico Col du Tourmalet. La salita pirenaica, fiore all’occhiello del Tour de France, quest’anno sarà anche parte anche della Vuelta e arriverà al termine di una giornata da oltre 4000 metri di dislivello positivo in cui i corridori dovranno affrontare altre due salite tipiche del Tour come l’Aubisque e il Col des Spandelles. Ecco tutte le informazioni per seguire questa tappa, assolutamente da non perdere.

ORARI, TV E STREAMING – La tredicesima tappa partirà dopo la fase di trasferimento, intorno alle 14:00 dal chilometro zero. Gli organizzatori hanno previsto l’arrivo in vetta al Tourmalet tra le 17:20 e le 17:40, in base alle previsioni sulla media oraria tenuta dal gruppo. La frazione sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport fin dalle 13:30, ma gli appassionati potranno seguirla anche in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.