Vuelta 2023, montepremi e prize money: quanto guadagnano i corridori in ogni tappa

Il montepremi e il prize money della Vuelta a Espana 2023, terzo e ultimo grande giro a tappe di questa stagione. La corsa spagnola promette spettacolo lungo le sue tre settimane, in programma dal 26 agosto al 17 settembre con tanto di sconfinamenti ad Andorra e in Francia.

Tra i protagonisti più attesi ci sono senza dubbio Remco Evenepoel, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard, senza dimenticare Aleksandr Vlasov, Juan Ayuso e tantissimi altri. In palio, oltre alla maglia rossa, ci sono anche delle cifre davvero importanti che saranno assegnate in base ai risultati finali e parziali. Prima di andare a vedere nel dettaglio il montepremi, ricordiamo che ogni premio sarà in parte suddiviso dal corridore con i compagni di squadra e lo staff del team, come è prassi consueta nel mondo del ciclismo. Il montepremi complessivo dell’edizione di quest’anno ammonta a 1.118.205 euro.

PREMI FINALI – Il premio più ambito è ovviamente la maglia rossa, simbolo del leader della classifica generale. Il vincitore finale della Vuelta 2023 si porterà a casa 150mila euro, con il secondo classificato che dovrà accontentarsi di poco meno di 60mila euro. Chi completerà il podio invece riceverà un premio di 30mila euro, poi via a scendere con premi per tutti i primi venti classificati della classifica generale finale. Ovviamente saranno premiati anche i vincitori delle altre classifiche: 11.000 euro a testa andranno ai vincitori della classifica a punti e della classifica di miglior giovane, mentre il vincitore della classifica di miglior scalatore riceverà 13.000 euro. Premi anche per le prime otto squadre della speciale classifica riservata ai team, con un premio di 12.500 euro per la squadra che concluderà al primo posto dopo il traguardo di Madrid.

PREMI DI GIORNATA – Per quanto riguarda le singole tappe, vincere una delle 21 frazioni della Vuelta 2023 porterà in dote 11.000 euro, con 5.500 euro al secondo classificato e 2.700 euro al terzo e con cifre più piccole per tutti i primi venti classificati in ogni giornata. Somme minori anche per coloro che transiteranno nelle prime posizioni sui gran premi della montagna e ai traguardi volanti, oltre al premio di corridore combattivo. Di seguito i dettagli delle cifre.

Il montepremi della Vuelta 2023, tutti i premi

CLASSIFICA GENERALE FINALE

150.000 euro 57.985 euro 30.000 euro 15.000 euro 12.500 euro 9.000 euro 9.000 euro 6.000 euro 6.000 euro

dal 10° al 20° posto: 3.800 euro

CLASSIFICA DI TAPPA

11.000 euro 5.500 euro 2.700 euro 1.500 euro 1.100 euro 900 euro 900 euro 650 euro 650 euro

dal 10° al 20° posto: 360 euro

CLASSIFICA FINALE A SQUADRE

12.500 euro 7.500 euro 5.500 euro 4.300 euro 3.200 euro 2.200 euro 1.100 euro 1.000 euro

CLASSIFICA A PUNTI

11.000 euro 5.000 euro 2.000 euro

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE

13.000 euro 6.600 euro 3.500 euro

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE

11.000 euro 5.000 euro 2.000 euro

Altri premi di giornata

Primo su GPM categoria speciale: 920 euro

Primo su GPM prima categoria: 460 euro

Primo su GPM seconda categoria: 230 euro

Primo su GPM terza categoria: 115 euro

Ogni giorno passato in maglia rossa: 500 euro

Premio combattività: 200 euro in ogni tappa a eccezione della cronosquadre

Primo al traguardo volante: 550 euro