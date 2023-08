Vuelta 2023, seconda tappa Matarò-Barcellona: data, orari, diretta tv e streaming

Domenica 27 agosto va in scena la seconda tappa della Vuelta a Espana 2023, la prima in linea con i suoi 181,3 chilometri da Matarò a Barcellona. Sarà quindi ancora la città catalana la sede di arrivo, ma stavolta i velocisti potrebbero giocarsi le loro carte se riusciranno a passare indenni lo strappo del Montjuic nel finale di corsa. Di seguito tutti i dettagli e le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via da Matarò intorno alle 13:10 dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo a Barcellona è stato programmato dagli organizzatori tra le 17:20 e le 17:40. La tappa sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.