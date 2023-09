Vuelta 2023, ventesima tappa Manzanares El Real – Guadarrama: data, orari, diretta tv e streaming

La Vuelta a Espana 2023 si decide sabato 16 settembre con la ventesima e penultima tappa, che alla vigilia della passerella di Madrid porterà la corsa da Manzanares El Real a Guadarrama dopo 207,8 chilometri che rendono questa frazione la più lunga dell’edizione numero 78 della Vuelta. Una tappa da imboscate in cui può succedere di tutto, pur senza particolari pendenze o arrivi in salita: i corridori affronteranno infatti ben dieci GPM, ma tutti di terza categoria per quello che sembra un vero e proprio profilo da Classica. Ecco quando e come seguire la corsa in tempo reale.

VENTESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

VUELTA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

VUELTA 2023: MONTEPREMI E PRIZE MONEY

I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prederanno il via dal chilometro zero intorno alle 12:00 dopo la fase di trasferimento, con gli organizzatori che hanno pianificato l’arrivo tra le 17:15 e le 17.45 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno seguire la tappa in diretta tv integrale fin dalla partenza su Eurosport, oltre che in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.