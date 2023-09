Vuelta 2023, diciannovesima tappa La Bañeza – Iscar: data, orari, diretta tv e streaming

La diciannovesima tappa della Vuelta a Espana 2023, in programma venerdì 15 settembre, porterà la corsa spagnola da La Bañeza a Iscar dopo 177,1 chilometri. Il traguardo finale di Madrid si avvicina sempre più e questa frazione sarà probabilmente di attesa per gli uomini di classifica, provati da due settimane durissime e destinati a giocarsi tutto il giorno seguente. La tappa di Iscar dovrebbe infatti sorridere alle ruote veloci del gruppo, che poi avranno un’altra possibilità con la passerella finale di Madrid. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.

DICIANNOVESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

VUELTA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

VUELTA 2023: MONTEPREMI E PRIZE MONEY

I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, è prevista intorno alle 13:30 mentre l’arrivo sul traguardo è stato programmato in un orario compreso tra le 17:20 e le 17:40 in base alle previsioni sulla media oraria della corsa. La tappa sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport a partire dalle 14:30, con ampie opzioni legate alla diretta streaming che sarà disponibile su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.