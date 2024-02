Atp e Wta 2024, i tabelloni dei tornei della stagione

La lista di tutti i tabelloni dei tornei Atp e Wta per la stagione tennistica 2023. Si parte a gennaio con la United Cup, per poi proseguire con i vari tornei in preparazione al primo Slam della stagione, gli Australian Open. 2023 che si preannuncia decisamente interessante sia a livello maschile che femminile. Riuscirà Jannik Sinner ad avvicinarsi a Novak Djokovic e Carlos Alcaraz? Sarà ancora il serbo al vertice a fine anno? E nella WTA Aryna Sabalenka e Coco Gauff vogliono minare la leadership di Iga Swiatek. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draws settimana per settimana dei tornei in corso.

29 DICEMBRE – 7 GENNAIO

TABELLONE UNITED CUP

TABELLONE ATP BRISBANE

TABELLONE ATP HONG KONG

TABELLONE WTA AUCKLAND

TABELLONE WTA BRISBANE

8-14 GENNAIO

TABELLONE ATP ADELAIDE

TABELLONE ATP AUCKLAND

TABELLONE WTA ADELAIDE

TABELLONE WTA HOBART

15-28 GENNAIO

TABELLONE AUSTRALIAN OPEN MASCHILE

TABELLONE AUSTRALIAN OPEN FEMMINILE

29 GENNAIO-4 FEBBRAIO

TABELLONE ATP MONTPELLIER

TABELLONE WTA HUA HIN

TABELLONE WTA LINZ

5-11 FEBBRAIO

TABELLONE ATP CORDOBA

TABELLONE ATP DALLAS

TABELLONE ATP MARSIGLIA

TABELLONE WTA ABU DHABI

TABELLONE WTA CLUJ-NAPOCA

12-18 FEBBRAIO

TABELLONE ATP ROTTERDAM

TABELLONE ATP DELRAY BEACH

TABELLONE ATP BUENOS AIRES

TABELLONE WTA DOHA