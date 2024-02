Tabellone Atp Doha 2024: Rublev guida il seeding, presenti Musetti, Sonego e Zeppieri

Il tabellone del torneo Atp di Doha 2024 è stato ufficialmente sorteggiato e vi proponiamo il riepilogo con tutti gli aggiornamenti su risultati e nuovi accoppiamenti dal primo turno alla finale di questo appuntamento sul cemento outdoor in Qatar. I russi come teste di serie principali: Andrey Rublev guida il seeding, Karen Khachanov è la testa di serie numero due. Ci sono ben tre italiani al via: Lorenzo Musetti a caccia del riscatto, Lorenzo Sonego e un sorprendente Giulio Zeppieri. Di seguito ecco allora il tabellone completo del torneo Atp di Doha 2024.

PRIMO TURNO

(1) Rublev bye

Shevchenko vs (WC) Gasquet

(Q) Muller vs Murray

Mensik vs (5) Davidovich Fokina

(3) Humbert bye

Kotov vs Sonego

(WC) Monfils vs Van de Zandschulp

Zhang vs (7) Musetti

(8) Griekspoor vs (Q) Grenier

Popyrin vs (WC) Shelbayh

Fucsovics vs Roberto Agut

(4) Bublik bye

(6) Struff vs O’Connell

(Q) Zeppieri vs Ruusuvuori

Maroszan vs (Q) Kopriva

(2) Khachanov bye