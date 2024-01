Tabellone femminile Australian Open 2024: Sabalenka difende il titolo, sei italiane al via

Il tabellone principale femminile degli Australian Open 2024, in programma sui campi di Melbourne Park dal 14 al 28 gennaio. Occhi puntati su Aryna Sabalenka, seconda forza del seeding e chiamata a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. Le principali indiziate per insidiarla sono Iga Swiatek ed Elena Rybakina, che non hanno però pescato troppo bene, e le americane Coco Gauff e Jessica Pegula. Per quanto riguarda le azzurre, sono sei le giocatrici ai nastri di partenza: Jasmine Paolini (testa di serie #26), Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan, Camila Giorgi, Lucia Bronzetti e Sara Errani. Di seguito il tabellone completo.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE FEMMINILE AUSTRALIAN OPEN 2024

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Swiatek vs Kenin

Collins vs Kerber

Q vs (WC) Kessler

Noskova vs (31) Bouzkova

(19) Svitolina vs (WC) Preston

Day vs Tomova

Cristian vs Siniakova

Golubic vs (15) Kudermetova

(11) Ostapenko vs (WC) Birrell

Martic vs Tomljanovic

Minnen vs Tauson

Giorgi vs (18) Azarenka

(27) Navarro vs Wang

Cocciaretto vs Q

Wickmayer vs Gracheva

Q vs (7) Vondrousova

(3) Rybakina vs Pliskova

Bucsa vs Blinkova

Maria vs Osorio

Shnaider vs (26) Paolini

(24) Kalinina vs Rus

Kalinskaya vs Q

Stephens vs (WC) Gadecki

Stearns vs (14) Kasatkina

(12) Zheng vs Krueger

Boulter vs Yuan

Raducanu vs Rogers

Wang vs (22) Cirstea

(29) Zhu vs Dodin

Q vs Trevisan

Krunic vs Burel

Q vs (5) Pegula

PARTE BASSA

(8) Sakkari vs Hibino

Bai vs Avanesyan

Kostyuk vs Liu

Sherif vs (25) Mertens

(20) Linette vs (WC) Wozniacki

(WC) Cornet vs Q

Sorribes Tormo vs Q

L.Fruhvirtova vs (10) Haddad Maia

(16) Garcia vs Osaka

Frech vs (WC) Saville

Putintseva vs Q

Juvan vs (23) Potapova

(32) Fernandez vs Q

Parks vs Q

Dolehide vs Q

Schmiedlova vs (4) Gauff

(6) Jabeur vs Q

M.Andreeva vs Pera

Rakhimova vs Bektas

Parry vs (30) Wang

(17) Alexandrova vs Siegemund

Q vs Errani

Korpatsch vs Burrage

(WC) Hontama vs (9) Krejcikova

(13) Samsonova vs Anisimova

Podoroska vs Zidansek

Townsend vs Badosa

Pavlyuchenkova vs (21) Vekic

(28) Tsurenko vs Bronzetti

Masarova vs Sasnovich

Bogdan vs Q

Q vs (2) Sabalenka