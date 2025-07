Darderi vince e convince contro Baez, concedendo appena due game all’avversario: ora sfida a Francisco Cerundolo

Una partita a dir poco perfetta per Luciano Darderi a Bastad. L’azzurro ha eliminato in maniera netta Sebastian Baez con il punteggio di 6-0 6-2. Sebbene partisse favorito, non era prevedibile un successo così importante contro l’argentino sulla sua superficie migliore.

Invece Darderi ha giocato una delle sue migliori partite in carriera lasciando a malapena due game all’avversario e prenotando di conseguenza un posto in semifinale, dove affronterà Francisco Cerundolo che ha confitto in tre set il bosniaco Damir Dzumhur per 6-0 3-6 6-3.

Super Darderi, è in semifinale a Bastad!

Come detto, Darderi non ha avuto problemi a superare il diretto avversario di giornata Baez. Il triplo break consecutivo nel primo set ha regalato un bagel di qualità che ha già indirizzato nel modo migliore per Luciano la partita. Nella seconda frazione sono stati “solo” due i break, ma quanto basta per chiudere 6-2.

Nei turni precedenti, Darderi ha vinto prima contro Collignon in tre set mentre nel secondo turno è bastato un doppio 6-2 contro Elias Ymer. Ora il successo con Baez lo proietta al penultimo atto contro Cerundolo: in finale affronterà il vincitore tra Ugo Carabelli e De Jong.