Tabellone maschile Australian Open 2024: Djokovic campione in carica, Sinner guida la spedizione azzurra

Il tabellone principale maschile degli Australian Open 2024, in programma sui campi di Melbourne Park dal 14 al 28 gennaio. A guidare il seeding è il numero uno al mondo nonché campione in carica Novak Djokovic, seguito da Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Subito dopo c’è l’azzurro Jannik Sinner, che può ritenersi soddisfatto di come ha pescato ed è sicuramente il più accreditato del suo spot per spingersi fino in semifinale. In attesa che finiscano le qualificazioni, sono altri quattro gli azzurri già certi di prendere parte al main draw dello slam australiano: Lorenzo Musetti (testa di serie #25), Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Di seguito il tabellone completo.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE MASCHILE AUSTRALIAN OPEN 2024

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Djokovic vs Q

Popyrin vs (WC) Polmans

Hanfmann vs Monfils

Murray vs (30) Etcheverry

(20) Mannarino vs Wawrinka

Shevhchenko vs Munar

O’Connell vs Garin

Bautista Agut vs (16) Shelton

(12) Fritz vs Diaz Acosta

Carballes Baena vs Gojo

Marozsan vs Cilic

Q vs (22) F.Cerundolo

(25) Musetti vs Bonzi

(WC) Duckworth vs Van Assche

Vukic vs Thompson

Berrettini vs (7) Tsitsipas

(4) Sinner vs van de Zandschulp

Q vs Cachin

Galan vs (WC) Kubler

Wolf vs (26) Baez

(12) Tiafoe vs Coric

Machac vs Q

Tabilo vs Q

Altmaier vs (15) Khachanov

(10) de Minaur vs Raonic

Arnaldi vs (WC) Walton

Kotov vs Rinderknech

Q vs (18) Jarry

(29) Korda vs Q

Halys vs Q

Euvanks vs Daniel

Seyboth Wils vs (5) Rublev

PARTE BASSA

(6) Rune vs Nishioka

Djere vs (WC) Cazaux

Fils vs Vesely

Safiullin vs (28) Griekspoor

(21) Humbert vs Q

Zhang vs Coria

Shapovalov vs Q

Q vs (9) Hurkacz

(13) Dimitrov vs Fucsovics

Ofner vs Kokkinakis

Marterer vs Borges

Lestienne vs (23) Davidovich Fokina

(27) Auger-Aliassime vs Thiem

Muller vs Q

(WC) Kypson vs Ruusuvuori

Q vs (3) Medvedev

(6) Zverev vs Koepfer

Kwon vs Q

(WC) McCabe vs Michelsen

Zapata Miralles vs (32) Lehecka

(19) Norrie vs Varillas

Lajovic vs Q

Purcell vs Q

Ramos-Vinolas vs (11) Ruud

(14) Paul vs Barrere

Giron vs Draper

Kecmanovic vs Watanuki

Hijikata vs (24) Struff

(31) Bublik vs Q

McDonald vs (WC) Shang

Evans vs Sonego

Gasquet vs (2) Alcaraz