Max Verstappen è sempre più nel caos: arriva l’annuncio clamoroso del rivale, ora cambia tutto in vista del Mondiale

In casa Red Bull la situazione non è certo delle più floride. Il pilota olandese è scontento del potenziale della sua Red Bull, tutt’altro che competitiva, soprattutto nei confronti di una McLaren che invece sta volando e dominando l’attuale mondiale. E come se non bastasse, il terremoto derivante dal licenziamento di Chris Horner da parte della scuderia.

A tutto ciò, vanno aggiunte le voci sempre più incontrollate di un suo possibile approdo in Mercedes nella prossima stagione. Com’è noto, nel 2026 cambierà il regolamento della Formula 1 e stando ad alcuni rumors sembra proprio che il propulsore della scuderia tedesca possa essere quello più performante.

Insomma, saranno settimane davvero bollenti le prossime, con Verstappen che ha rispedito al mittente le voci di un suo futuro lontano dalla scuderia anglo-austriaca. Di certo c’è ad agosto i team iniziano ad annunciare i piloti per la stagione successiva e capiremo dalle mosse di Mercedes e Red Bull cosa ne sarà.

Piastri e la frecciata a Verstappen: il pilota australiano l’ha sottolineato

In tutto ciò, c’è un Mondiale che non è nemmeno al giro di boa, sebbene abbia preso una strada ben chiara, quella di Woking. La McLaren ha dimostrato la sua superiorità netta in gara e sembra proprio che il titolo iridato possa essere ristretto ad una sfida tutta interna tra Piastri e Norris.

Proprio il pilota australiano, in un’intervista rilasciata a Motorsport Week, ha parlato della lotta Mondiale non escludendo affatto Verstappen dalla corsa per il titolo. “Non mi preoccupa molto quello che sta facendo oppure i punti di distacco” ha spiegato Piastri per poi sostenere come “sarà ogni fine settimana o la maggior parte di essi una minaccia, ecco perché non si può escludere” ha sottolineato.

Ha però ammesso come la posizione di Max in classifica nel campionato non lo preoccupa più di tanto essendo un po’ più indieto. Al contempo, ha invece spiegato cosa lo preoccupa. “Affronto ogni week end provando a fare il meglio possibile, di questo mi preoccupo” ha sottolineato.