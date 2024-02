Tabellone Atp Santiago 2024: Jarry fa gli onori di casa, wild card per Darderi e Passaro

Il tabellone principale dell’ATP 250 di Santiago 2024, in programma nella capitale cilena dal 26 febbraio al 3 marzo. Il beniamino del pubblico di casa nonché campione in carica Nicolas Jarry guida il seeding, seguito dall’argentino Sebastian Baez e dal francese Arthur Fils. Due tennis italiani al via, ovvero Luciano Darderi e Francesco Passaro, entrambi omaggiati di una wild card. Di seguito il tabellone e gli accoppiamenti.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE ATP SANTIAGO 2024

PRIMO TURNO

(1) Jarry bye

Q vs Coria

Tirante vs (WC) Fonseca

Q vs (7) Carballes Baena

(4) Tabilo bye

Garin vs Barrios Vera

Galan vs (WC) Darderi

Q vs (5) Hanfmann

(6) Diaz Acosta vs Cachin

(WC) Passaro vs Martinez

Seyboth Wild vs Q

(3) Fils bye

(8) Munar vs Zapata Miralles

Ramos-Vinolas vs Dellien

(SE) Navone vs Varillas

(2) Baez bye