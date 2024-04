Tabellone Masters 1000 Montecarlo 2024: Djokovic prima testa di serie, Sinner a caccia della storia

Il tabellone completo del Masters 1000 di Montecarlo. Comincia la grande stagione sulla terra rossa e si parte, come da tradizione, dal Country Club del Principato dove lo scorso anno a vincere fu il russo Andrej Rublev che sconfisse in tre set Holger Rune. Le semifinali ipotetiche sono Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev e Jannik Sinner. Ma occhio ovviamente a tutte le possibili insidie: a partire proprio da Rublev e Rune senza dimenticare il tedesco Alexander Zverev ed il greco Stefanos Tsitsipas. Capitolo italiani: oltre a Jannik Sinner, al via anche Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini.

IL TABELLONE DEL MASTERS 1000 DI MONTECARLO

PARTE ALTA

(1) Djokovic BYE

Safiullin vs Q

Fils vs Mannarino

Musetti vs (13) Fritz

(11) De Minaur vs (WC) Wawrinka

Koepfer vs Griekspoor

Popyrin vs Q

(6) Rublev BYE

(3) Alcaraz BYE

Auger Aliassime vs Q

Zhang vs Giron

Q vs (14) Humbert

(10) Hurkacz vs Draper

Lehecka vs Q

Tabilo vs Q

(8) Ruud BYE

PARTE BASSA

(5) Zverev BYE

Evans vs Ofner

Jarry vs Etcheverry

Djere vs (12) Tsitsipas

(15) Khachanov vs Norrie

Cerundolo vs Q

(WC) Monfils vs Thompson

(4) Medvedev BYE

(7) Rune BYE

Arnaldi vs Ruusuvuori

Kecmanovic vs (WC) Berrettini

(WC) Vacherot vs (9) Dimitrov

(16) Bublik vs Coric

Struff vs Baez

Korda vs Davidovich Fokina

(2) Sinner BYE