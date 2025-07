Nella due giorni del doppio misto – formula del tutto innovativa del torneo – , Carlos Alcaraz è pronto a scendere in campo insieme all’inglese Emma Raducanu, un’altra coppia inedita che sicuramente saprà dire la sua, ma a spiccare è proprio quella di cui fa parte l’altoatesino, a cui fanno da sfondo leggerezza e divertimento.

Fresco di vittoria al torneo di Wimbledon, il numero 1 del mondo Jannik Sinner si prepara al prossimo obiettivo. Sarà presto la volta degli US Open , il torneo negli Stati Uniti, in cui avverrà un esordio importante. Sinner debutterà in doppio misto insieme a Emma Navarro in una coppia inedita che si prepara a dare spettacolo.

Jannik Sinner si prepara per l’US Open, sul web il siparietto sta diventando virale: il n.1 del mondo è avvisato.

Sinner avvisato, mezzo salvato: Emma Navarro non fa sconti

Jannik Sinner si appresta a sfidare gli altri campioni nel doppio misto insieme a una della top 10 che si distingue per la sua ironia e la sua simpatia, nonché per il suo tennis. Navarro ha infatti annunciato che scenderà in campo al fianco del numero 1 del mondo, e ha avuto ‘da ridere’ su una caratteristica del giocatore, un aspetto che la ‘spaventa’ un po’.

La tennista avrebbe infatti dichiarato che Sinner sarà sicuramente un ottimo compagno di squadra, ma che a farle paura è una sua prerogativa di non giocare abbastanza a rete, come ha dichiarato in un messaggio rivolto proprio al campione italiano.

Sorridendo, Navarro gli ha chiesto di “alzare il livello del suo tennis giocando di più a rete“, un’affermazione ironica seguita da un invito ad allenarsi di più per non farsi cogliere impreparato nei loro incontri. La ‘coppia che scoppia’ comincerà la sua avventura nella seconda metà di agosto a Flushing Meadows.