Tabellone Atp Montpellier 2024: Rune primo favorito, per Cobolli c’è Monfils

Il tabellone dell’Atp 250 di Montpellier 2024, torneo in programma in Francia dal 29 gennaio al 4 febbraio. Holger Rune, dopo la prematura uscita di scena dagli Australian Open, ha chiesto e ottenuto una wild card dagli organizzatori della manifestazione. Il danese è così la prima testa di serie del draw, davanti al kazako Bublik. C’è anche il nostro Flavio Cobolli, non fortunato a pescare subito un ostico duro come Gael Monfils. Di seguito il tabellone completo e gli accoppiamenti.

COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE ATP MONTPELLIER 2024

PRIMO TURNO

(1/WC) Rune bye

Gasquet vs (Q)

Bonzi vs Mmoh

(7) Muller vs (Q)

(4) Coric bye

Munar vs Martinez

Zapata Miralles vs Lestienne

Cobolli vs (8) Monfils

(5) Murray vs Paire

(WC) Mayot vs (WC) Pouille

Marterer vs Cazaux

(3) Auger-Aliassime bye

(6) Shevchenko vs (Q)

Barrere vs (Q)

Gaston vs Shapovalov

(2) Bublik bye

(Q) vs (2)Zhu