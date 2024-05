Tabellone femminile Roland Garros 2024: risultati e accoppiamenti

Il tabellone principale femminile del Roland Garros2024, in programma dal 26 maggio al 9 giugno sulla terra rossa di Parigi. Iga Swiatek cerca il poker nella capitale francese dopo aver trionfato in tre delle ultime quattro edizioni del torneo. Le principali rivali sono le solite, ovvero Aryna Sabalenka, Coco Gauff ed Elena Rybakina, ma sulla terra battuta la polacca sembra di essere su un livello diverso. Tra le prime 15 teste di serie anche la nostra Jasmine Paolini, una delle quattro azzurre ammesse direttamente in tabellone insieme a Martina Trevisan, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Di seguito il tabellone completo con gli accoppiamenti e i risultati.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE FEMMINILE ROLAND GARROS 2024

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Swiatek vs Q/LL

Bronzetti vs Osaka

Bouzas Maneiro vs Q/LL

Bouzkova vs (29) Kudermetova

(24) Krejcikova vs Golubic

Potapova vs Rakhimova

Xin. Wang vs Townsend

Tomova vs (16) Alexandrova

(11) Collins vs Dolehide

Trevisan vs Q/LL

Vekic vs Tsurenko

Q/LL vs (18) Kostyuk

(32) Siniakova vs Q/LL

(WC) Paquet vs Shnaider

Q/LL vs Krunic

Masarova vs (5) Vondrousova

(3) Gauff vs Q/LL

Van Uytvanck vs Q/LL

Wang vs Timofeeva

(WC) Tomljanovic vs (30) Yastremska

(17) Samsonova vs Linette

Anisimova vs Q/LL

Bucs vs Q/LL

Cocciaretto vs (13) Haddad Maia

(9) Ostapenko vs Cristian

Maria vs Tauson

Siegemund vs Kenin

Q/LL vs (21) Garcia

(31) Fernandez vs (WC) Ponchet

Xiy. Wang vs Bai

Kalinina vs Osorio

(WC) Vickery vs (8) Jabeur

PARTE BASSA

(7) Zheng vs (WC) Cornet

Krueger vs Korpatsch

Zhu vs Avanesyan

Blinkova vs (28) Cirstea

(23) Kalinskaya vs Burel

Andreescu vs Sorribes Tormo

Dodin vs Day

Saville vs (12) Paolini

(15) Svitolina vs Pliskova

(WC) Ferro vs Parry

(WC) Jaquemot vs Bogdan

Q/LL vs (20) Pavlyuchenkova

(25) Mertens vs Carle

Martic vs (WC) Mladenovic

Rus vs Kerber

Minnen vs (4) Rybakina

(6) Sakkari vs Gracheva

Pera vs Hibino

Q/LL vs Begu

Dart vs (27) Noskova

(19) Azarenka vs Podoroska

M. Andreeva vs Bektas

Q/LL vs Stearns

Frech vs (10) Kasatkina

(14) Keys vs Zarazua

Yuan vs Sherif

Q/LL vs Schmiedlova

Q/LL vs (22) Navarro

(26) Boulter vs Badosa

Putintseva vs Stephens

Q/LL vs Q/LL

E. Andreeva vs (2) Sabalenka