Tabellone femminile US Open 2024: risultati e accoppiamenti

Il tabellone degli US Open 2024 per quanto riguarda il torneo femminile: ecco di seguito tutti gli accoppiamenti dal primo turno alla finale. Iga Swiatek è la prima testa di serie del torneo e va a caccia di quello che sarebbe il secondo titolo della sua carriera a Flushing Meadows. Coco Gauff, in un periodo di certo complicato, cercherà invece di difendere il trofeo conquistato dodici mesi fa in finale su Aryna Sabalenka. Jasmine Paolini dopo le due finali Slam ottenute consecutivamente sarà la quinta giocatrice del seeding. Con lei, altre quattro italiane: Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Sara Errani. Di seguito il tabellone con gli accoppiamenti e i risultait.

TABELLONE MASCHILE

COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE FEMMINILE US OPEN 2024

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Swiatek vs (Q)

Saville vs (Q)

Cocciaretto vs Baindl

(WC) Preston vs (25) Pavlyuchenkova

(21) M. Andreeva vs Osorio

Zhang vs Krueger

Bouzkova vs (Q)

Q. Wang vs (16) Samsonova

(11) Collins vs Dolehide

Bucsa vs Errani

Schmiedlova vs Tauson

Podoroska vs (18) Shnaider

(31) Boulter vs (Q)

Bouzas Maneiro vs Martic

Raducanu vs Kenin

Rogers vs (6) Pegula

(4) Rybakina vs (Q)

Mertens vs Zheng

Wozniacki vs (Q)

Zarazua vs (28) Garcia

(22) Haddad Maia vs Avanesyan

Sorribes Tormo vs (WC) Noel

Bondar vs Pera

Davis vs (15) Kalinskaya

(10) Ostpaenko vs Osaka

Muchova vs Volynets

B. Fruhvirtova vs (Q)

Potapova vs (23) Fernadenz

(3) Putintseva vs Noskova

Xin. Wang vs (Q)

Sherif vs Pliskova

(WC) Andreescu vs (5) Paolini

PARTE BASSA

(8) Krejcikova vs (Q)

Grabher vs (Q)

Trevisan vs Townsend

Golubic vs (26) Badosa

(20) Azarenka vs (Q)

Burel vs Stephens

Parry vs Xiy. Wang

Yaf. Wang vs (9) Sakkari

(13) Navarro vs Blinkova

Bogdan vs Rus

(WC) Paquet vs Dart

(WC) Kessler vs (19) Kostyuk

(27) Svitolina vs Carle

Dodin vs Kalinina

Maria vs (Q)

Gracheva vs (3) Gauff

(8) Zheng vs (WC) Anisimova

E. Andreeva vs Yuan

Korpatsch vs Uchijima

Niemeier vs (32) Yastremska

(24) Vekic vs (Q)

Minnen vs Frech

Stearns vs Tsurenko

Cristian vs (12) Kasatkina

(14) Keys vs Siniakova

(Q) vs Siegemund

Tomljanovic vs (Q)

Kudermetova vs (17) Jabeur

(29) Alexandrova vs Tomova

Linette vs (WC) Jovic

Bronzetti vs Sun

(Q) vs (2) Sabalenka