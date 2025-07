Passaro non ce la fa ed esce di scena al secondo turno del torneo di Gastaad dopo aver superato i turni di qualificazione

Termina qui l’avventura di Francesco Passaro all’ATP Gstaad: il tennista azzurro è uscito al secondo turno del torneo svizzero per mano del padrone di casa Jerome Kym. Il classe 2003, prima di eliminare Passaro, aveva estromesso dal torneo anche il francese Calvin Hemery.

Lo stesso Francesco aveva eliminato un altro transalpino come Arthur Rinderknech, numero 64 al mondo, prima di imbattersi nella sconfitta con Kym. Un peccato per l’italiano che nel turno di qualificazione aveva battuto prima Mika Brunold e successivamente Gonzalo Bueno.

Passaro, due set fotocopia premiano Kym: la cronaca

Una partita quella tra Francesco Passaro e Jerome Kym che come detto ha avuto bisogno di due tiebreak prima di essere decisa. Nel primo set, aveva avuto la bellezza di tre breakpoint per andare 2-0 ma alla fine ha perso la bussola al tie quando ha ceduto due volte il servizio sul 4-3 per Kym.

Anche nel secondo set Passaro è andato vicino al break in apertura, precisamente al primo gioco, quando di nuovo per tre volte è andato ad un passo da strappare il servizio a Kym. L’unica palla break in favore dello svizzero è stata disinnescata al sesto game. Quasi come un match fotocopia, saranno due errori a servizio a regalare il match all’elvetico.

Lascia dunque con l’amaro in bocca il nostro Passaro che avrebbe potuto eccome girare l’incontro dalla sua, ma alcuni errori di precisione e la grande difesa del padrone di casa hanno permesso allo steso Kym di strappare il pass per il turno successivo dove sfiderà Arthur Cazaux.