Venerdì pieno zeppo di appuntamenti per tutti gli appassionati del mondo dello sport: in questo 18 luglio il programma è decisamente fitto.

Lo sport non si ferma mai, neppure nel corso dell’estate in cui gli appuntamenti imperdibili sono tantissimi. Quest’oggi – venerdì 18 luglio – tra nuoto, tennis, MotoGP e tanto altro ci sarà decisamente da divertirsi. Il programma è, come detto, pieno zeppo di appuntamenti.

Dopo il trionfo del solito e intramontabile Gregorio Paltrinieri che, dopo la medaglia d’argento nella 10km, ha conquistato l’argento anche nella 5km e dopo l’argento dell’incredibile Ginevra Taddeucci, anche oggi continuano le gare di nuoto. Ma non solo. Diciamo che ce n’è decisamente per tutti i gusti. Basta mettersi comodi e godersi lo spettacolo giornaliero. Di seguito tutti i dettagli.

Sport in tv oggi: programma fittissimo per tv e streaming in questo venerdì 18 luglio

08.00 Nuoto artistico, Mondiali 2025: preliminari duo tecnico – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

09.00 Multisport, Universiadi: seconda giornata – Diretta tv dalle 18.55 su Eurosport1 HD; in streaming su FISU.tv, dalle 11.25 su Discovery+ e dalle 18.55 DAZN.

09.00 Moto3, GP Cechia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.00 Atletica, Europei U23 2025: seconda giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming su eurovisionsport.com.

09.30 Tennis, WTA Iasi: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Cechia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo 2025 a Milano: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Pallanuoto, Mondiali 2025: Serbia vs Giappone – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.30 Tennis, ATP Gstaad 2025: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

10.45 MotoGP, GP Cechia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.00 Ciclismo su pista, Europei U23/juniores 2025: quarta giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming sul canale Youtube Uec Cyclisme.

11.00 Tennis, WTA Amburgo: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

11.00 Tennis, ATP Bastad 2025: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. (Darderi vs Baez 3° match e inizio programma alle 11.00)

11.35 Pallanuoto, Mondiali 2025: Romania vs Ungheria – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.10 Pallanuoto, Mondiali 2025: Brasile vs Grecia – Diretta tv su RaiSport HD e su Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

13.10 Ciclismo, Tour de France 2025: tredicesima tappa – Diretta tv dalle 14.00 su Rai 2 HD, dalle 12.45 su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+ e su DAZN.

13.15 Moto3, GP Cechia 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.05 Moto2, GP Cechia 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.45 Pallanuoto, Mondiali 2025: Canada vs Montenegro – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 MotoGP, GP Cechia 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.30 Atletica, Europei U23 2025: seconda giornata (sessione pomeridiana/serale) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su eurovisionsport.com.

16.30 Equitazione, Euopei 2025: terza giornata – Diretta streaming su FEI Tv.

16.30 Ciclismo su pista, Europei U23/juniores 2025: quarta giornata (sessione serale) – Diretta streaming sul canale Youtube Uec Cyclisme.

17.30 Tennis, Hopman Cup 2025: Italia vs Francia – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix. (Bronzetti vs Paquet; Cobolli vs Gasquet; Bronzetti/Cobolli vs Paquet/Gasquet)

21.00 Calcio femminile, Europei 2025: Spagna vs Svizzera (quarti di finale) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

21.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2025 a Madrid (Spagna): semifinali lead – Diretta streaming su Discovery+.