Tabellone Wta Austin 2024: Kalinina prima testa di serie, Bronzetti unica azzurra

Il tabellone principale del Wta 250 di Austin 2024, torneo in programma dal 26 febbraio al 3 marzo. L’ucraina Anhelina Kalinina guida il seeding, seguita dalle beniamine di casa Sloane Stephens e Danielle Collins. Ai nastri di partenza anche Lucia Bronzetti, unica italiana al via e accreditata della quarta testa di serie. Di seguito il tabellone completo e gli accoppiamenti.

COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE WTA AUSTIN 2024

PRIMO TURNO

(1) Kalinina vs Q

Osorio vs Cornet

Rakhimova vs Wickmayer

Q vs (5) Parry

(3) Collins vs Q

(WC) Volynets vs Zarazua

Semenistaja vs (WC) Jimenez Kasintseva

Podoroska vs (6) X. Wang

(8) Yuan vs Rodionova

Townsend vs (WC) Contreras

Arango vs Parks

Y.Wang vs (4) Bronzetti

(7) Stearns vs Schmiedlova

Q vs Q

Sevastova vs Riera

Q vs (2) Stephens