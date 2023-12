Tabellone Wta Brisbane 2024: Sabalenka guida il seeding, al via tre italiane

Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del WTA 500 di Brisbane, in programma dal 31 dicembre al 7 gennaio. Sono le finaliste dello scorso Australian Open le prime due teste di serie, vale a dire la bielorussa Aryna Sabalenka e la kazaka Elena Rybakina. Al via tante altre giocatrici di spicco come le ex numero uno Azarenka e Pliskova o ex campionesse slam come Stephens, Kenin e Ostapenko. Spicca anche il rientro di Naomi Osaka dopo la maternità, mentre le giocatrici italiane ai nastri di partenza sono tre: Martina Trevisan, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti. Di seguito i risultati in aggiornamento del torneo di scena sul cemento australiano.

TABELLONE WTA 500 BRISBANE 2024

(1) Sabalenka bye

Bronzetti vs Krueger

Q vs Collins

(15) Zhu bye

(9) Linette bye

Bucsa vs Minnen

Bogdan vs Kostyuk

(6) Kasatkina bye

(3) Ostapenko bye

Stearns vs Giorgi

Osaka vs Korpatsch

(16) Pliskova bye

(12) Kalinina bye

Q vs Burel

Kalinskaya vs Pera

(8) Azarenka bye

(7) Alexandrova bye

Q vs Tomova

Noskova vs Q

(10) Cirstea bye

(14) Kenin bye

Rodionova vs Trevisan

Shnaider vs M.Andreeva

(4) Samsonova bye

(6) Kudermetova bye

Schmiedlova vs Dolehide

Saville vs Q

(11) Potapova bye

(13) Mertens bye

Siniakovs vs Stephens

Birrell vs Q

(2) Rybakina bye