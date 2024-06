Tabellone femminile Wimbledon 2024: risultati e accoppiamenti

Il tabellone di Wimbledon 2024 per quanto riguarda il torneo femminile: ecco di seguito tutti gli accoppiamenti dal primo turno alla finale. Marketa Vondrousova è chiamata a difendere il titolo conquistato a sorpresa lo scorso anno in finale su Ons Jabeur. La ceca è tra le prime teste di serie del torneo, ma per le favorite bisogna guardare altrove: Iga Swiatek è la numero uno, ma soltanto una volta è riuscita a spingersi oltre gli ottavi di finale sull’erba dei Championships. Aryna Sabalenka, Coco Gauff ed Elena Rybakina, come ormai di consueto, completano la top-4. E per la prima volta dopo un digiuno di qualche anno, anche l’Italtennis ha una top-8 in tabellone, ovvero Jasmine Paolini, che a Wimbledon non ha ancora vinto un singolo match in carriera. Con lei anche Cocciaretto, Bronzetti, Trevisan ed Errani.

TABELLONE FEMMINILE WIMBLEDON 2024

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Swiatek vs Keys

(WC) Jones vs Martic

Putintseva vs Kerber

(Q) Stakusic vs (27) Siniakova

(23) Garcia vs Blinkova

Pera vs Potapova

Dodin vs (Q) Snigur

(WC) Tomljanovic vs (13) Ostapenko

(11) Collins vs Tauson

Sherif vs (Q) Galf

Osorio vs Davis

Frech vs (20) Haddad Maia

(31) Krejcikova vs Kudermetova

Carle vs (Q) Volynets

Bucsa vs Bogdan

Bouzas Manero vs (6) Vondrousova

(4) Rybakina vs (Q) Ruse

Siegemund vs Baindl

(W) Wozniacki vs (Q) Parks

Bronzetti vs (30) Fernandez

(17) Kalinskaya vs (Q) Udvardy

Bouzkova vs Riera

Kalinina vs Avanesyan

Masarova vs (15) Samsonova

(10) Jabeur vs Uchijima

(Q) Montgomery vs (Q) Gadecki

Golubic vs Niemeier

Linette vs (21) Svitolina

(32) Boulter vs Maria

Dart vs (Q) Bai

Wang vs Tomova

Krueger vs (5) Pegula

PARTE BASSA

(8) Zheng vs (Q) Sun

Van Uytvanck vs (Q) Starodubtseva

Begu vs Zhu

Townsend vs (25) Pavlyuchenkova

(22) Alexandrova vs (WC) Raducanu

Hibino vs Mertens

Rus vs Yuan

(Q) Kessler vs (9) Sakkari

vs (14) Kasatkina vs Zhang

Korpatsch vs (WC) Miyazaki

Badosa vs Muchova

Fruhvirtova vs (24) Andreeva

(28) Yastremska vs Podoroska

Tsurenko vs Gracheva

Vekic vs Wang

Bektas vs (3) Sabalenka

(7) Paolini vs Sorribes Tormo

Minnen vs (WC) Watson

Andreescu vs Cristian

Errani vs (26) Noskova

(1) Kostyuk vs Sramkova

Saville vs Stearns

Schmiedlova vs Wang

Trevisan vs (12) Keys

(16) Azarenka vs Stephens

Pliskova vs Shnaider

(WC) Osaka vs Parry

Wang vs (19) Navarro

(29) Cirstea vs (Q) Kartal

(Q) Lys vs Burel

Cocciaretto vs (Q) Todoni

Dolehide vs (2) Gauff