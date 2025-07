Inter Women, anche la costola femminile dei nerazzurri al centro della notizia: due appuntamenti imperdibili a Milano

Grandi notizie per l’Inter Women: due tornei di grande importanza passeranno per Milano. Le nerazzurre guidate da Mister Piovani hanno concluso la scorsa Serie A con un meritatissimo secondo posto e la prima, storia qualificazione alla prossima Women’s Champions League. Le belle notizie in casa Inter sono solo all’inizio.

Le ragazze allenate da mister Gianpiero Piovani avranno modo di misurarsi con due obiettivi importantissimi per la prossima stagione, e tutti e due andranno in scena a Milano, a casa loro. Un fuoco amico che potrebbe regalare alle nerazzurre due soddisfazioni molto importanti in vista della stagione imminente.

Milano protagonista di due eventi di spessore: l’Inter Women gioca in casa

Come reso ufficiale dalla società sul sito, l’Inter Women ospiterà all’Arena Civica Brera la prossima Women’s Cup, un mini-torneo di stampo internazionale che coinvolgerà anche la Juventus, fresca di Scudetto e di Coppa Italia, il Como Women – reduce da un campionato di alto livello, quasi inaspettato – e l’Atlético Madrid, la formazione che affronterà proprio le nerazzurre nel match valevole per la seconda semifinale. La Juventus sfiderà invece le lariane. Le due che usciranno vincitrici dallo scontro del 14 agosto si sfideranno poi il 17 agosto alle 21 per la finalissima. Non è l’unica sfida importantissima per saggiare la preparazione delle nerazzurre.

L’altra importante competizione che prenderà piede in casa nerazzurra è il secondo turno dei Preliminari della prossima Women’s Champions League. Per potersi assicurare uno spot nel girone, le ragazze dovranno prima vincere contro le norvegesi del Brann il 27 agosto – in prima fascia al momento del sorteggio – e poi assicurarsi gli altri tre punti contro una tra Sporting Braga e Valur (islanda) il 30 agosto. Due match importantissimi per le milanesi, attraverso cui passa la qualificazione all’Europa che conta. Solo in caso di esito vittorioso in tutti e due i match le ragazze di Piovani potranno respirare per la prima volta la competizione più importante.