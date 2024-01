Tabellone Wta Hobart 2024: Trevisan, Cocciaretto e Bronzetti ai nastri di partenza

Il tabellone e gli accoppiamenti del WTA 250 di Hobart 2024, evento in programma dall’8 al 13 gennaio. La belga Elise Mertens guida il seeding, seguita dalla statunitense Emma Navarro e dalla cinese Lin Zhu. Sono ben tre le tenniste azzurre al via: Elisabetta Cocciaretto, finalista uscente, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan. Di seguito tutti i risultati in aggiornamento.

TABELLONE WTA HOBART 2024

PRIMO TURNO

(1) Mertens vs Collins

Q vs Q

Q vs Rus

Stearns vs (8) Gracheva

(3) Zhu vs Bronzetti

Sherif vs Dolehide

Blinkova vs (WC) Saville

Minnen vs (6/WC) Kenin

(5) Bouzkova vs Q

Q vs Cocciaretto

(SE) Xiyu Wang vs Stephens

(WC) Gadecki vs (4) Xinyu Wang

(9) Maria vs Q

Masarova vs Trevisan

Q vs Sorribes Tormo

Burel vs (2) Navarro