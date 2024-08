Tabellone maschile US Open 2024: risultati e accoppiamenti

Il tabellone degli US Open 2024 per quanto riguarda il torneo maschile: ecco di seguito tutti gli accoppiamenti dal primo turno alla finale. Novak Djokovic è pronto a difendere il titolo vinto lo scorso anno e arriva a Flushing Meadows con la leggerezza di aver finalmente ottenuto quell’oro olimpico che tanto inseguiva. La prima testa di serie del torneo è però il nostro Jannik Sinner, certamente chiamato a una prova di forza non indifferente in quelli che sono giorni complessi dal punto di vista mediatico. Terza testa di serie Carlos Alcaraz, mentre il n°4 è Zverev. Italtennis che si presenta, al solito, con un gruppo ben nutrito: addirittura altri tre azzurri nel seeding con Musetti, Arnaldi e Cobolli. Oltre a loro, presenti anche Luciano Darderi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Luca Nardi. Di seguito il tabellone con gli accoppiamenti e i risultait.

TABELLONE FEMMINILE

COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE MASCHILE US OPEN 2024

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Sinner vs McDonald

Michelsen vs (Q)

(WC) Wawrinka vs (Q)

O’Connell vs (26) Jarry

(24) Fils vs (WC) Tien

Munar vs (Q)

Purcell vs Vukic

Sonego vs (14) Paul

(11) Tsitsipas vs Kokkinakis

Borges vs Coria

(WC) Schoolkate vs Daniel

Mensik vs (19) Auger-Aliassime

(31) Cobolli vs Duckworth

Bergs vs Kotov

Marozsan vs (Q)

Lajovic vs (5) Medvedev

(3) Alcaraz vs (Q)

Shapovalov vs Van De Zandschulp

Diaz Acosta vs Gaston

Zhang vs (25) Draper

(22) Tabilo vs Goffin

Coric vs Mannarino

Fognini vs Machac

Moutet vs (16) Korda

(10) De Minaur vs Giron

(Q) vs (Q)

Navone vs Altmaier

Evans (23) Khachanov

(30) Arnaldi vs (WC) Svajda

(WC) Forbes vs Safiullin

Lestienne vs Thompson

(Q) vs (7) Hurkacz

PARTE BASSA

(8) Ruud vs (Q)

Monfils vs (Q)

Carballes Baena vs (Q)

Shang vs (27) Bublik

(17) Humbert vs Monteiro

Stricker vs Comesana

Ramos-Vinolas vs Berrettini

Ugo Carabelli vs (12) Fritz

(15) Rune vs Nakashima

Cazaux vs Carreno Busta

Nishioka vs Kecmanovic

Opelka vs (18) Musetti

(29) Cerundolo vs Ofner

Mpetshi Perricard vs Etcheverry

(WC) Muller vs Walton

Ruusuvuori vs (4) Zverev

(6) Rublev vs Seyboth Wild

(WC) Eubanks vs Rinderknech

(Q) vs (Q)

Fucsovics (32) Lehecka

(21) Baez vs Darderi

Nagal vs Griekspoor

Hijikata vs Davidovich Fokina

(Q) vs (9) Dimitrov

(13) Shelton vs (WC) Thiem

Nardi vs Bautista Agut

Shevchenko vs Koepfer

Kovacevic vs (20) Tiafoe

(28) Popyrin vs Kwon

Martinez vs (Q)

Djere vs Struff

(Q) vs (2) Djokovic