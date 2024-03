Tabellone Atp Marrakech 2024: risultati e accoppiamenti

Il tabellone principale dell’ATP 250 di Marrakech 2024, in programma sulla terra rossa dal 1 al 7 aprile. Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli sono tra le teste di serie del torneo marocchino, ma c’è anche Matteo Berrettini, entrato grazie al ranking protetto come a Miami. Per il romano esordio duro contro Shevchenko. La prima testa di serie del tabellone è il serbo Laslo Djere.

TABELLONE ATP MARRAKECH 2024

PRIMO TURNO

(1) Djere bye

Gaston vs (Q)

Kotov vs (WC) Benchetrit

(WC) Shelbayh vs (8) Cobolli

(3) Evans bye

Carballes Baena vs (Q)

Rinderknech vs (Q)

(5) Diaz Acosta vs (Q)

(6) Shevchenko vs (PR) Berrettini

Van Assche vs Munar

Moutet vs Nagal

(4) Sonego bye

(7) Navone vs (WC) Dougaz

Ramos-Vinolas vs Wawrinka

Vukic vs Muller

(2) Ofner bye