L’Inghilterra ha battuto la Svezia ai tiri dal dischetto in un’interminabile lotteria con 9 errori su 14 rigori

Sarà l’Inghilterra l’avversaria dell’Italia di Soncin per le semifinali dell’Europeo di calcio femminile. Le inglesi, campionesse in carica, hanno eliminato le temibili svedesi in un match al cardiopalma fino all’ultimo minuti terminato dopo la bellezza di 14 rigori di cui 9 sbagliati.

Decisivo l’errore di Holmberg dopo che le svedesi hanno fallito tre match point prima di veder trionfare le avversarie. La beffa era già arrivata nei regolamentari dato che la Svezia era avanti 2-0 nel primo tempo con gol di Asllani e Blackstenius, recuperate però da Bronze al 79′ e Agyemang all’81’.

Svezia fuori, passa l’Inghilterra: ecco il quadro completo

L’Italia ieri ha strappato lo storico pass per le semifinali degli Europei grazie alla doppietta di Girelli intervallata dal gol di Hegerberg, che poco prima del sul momentaneo 1-1 aveva fallito un calcio di rigore calciando fuori. Per le Azzurre si tratta di un risultato a dir poco pazzesco.

Dall’altra parte del tabellone invece ci saranno le sfide tra Francia-Germania in una partita molto equilibrata e Spagna-Svizzera con le Furie Rosse nettamente favorite sulle elvetiche che dovranno fare un vero e proprio miracolo per battere le campionesse del mondo.