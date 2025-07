I Mondiali di nuoto a Singapore procedono a ritmi serrati con Paltrinieri e Taddeucci che regalano nuove gioie all’Italia: che gara degli azzurri.

I Mondiali di nuoto stanno procedendo a Singapore secondo il fitto programma stilato e pensato nei minimi dettagli. Nella notte italiana sono andate in scena le gare della 5 km, sia maschile sia femminile, in cui sia Paltrinieri sia Taddeucci hanno dato spettacolo.

Entrambi gli azzurri sono saliti sul podio e hanno conquistato un’importantissima medaglia d’argento. L’intramontabile Paltrinieri si è riconfermato dopo l’argento ottenuto nella 10km; mentre la Taddeucci è riuscita a ripetersi dopo il successo conquistato nella distanza olimpica.

Mondiali di nuoto: che orgoglio per l’Italia, le dichiarazioni degli azzurri a fine gara

Ginevra Taddeucci, dopo l’argento, ha dichiarato: “Mi sentivo pronta nonostante abbia svolto meno allenamenti dopo il percorso verso le Olimpiadi che è stato davvero complesso dal punto di vista sia fisico sia mentale. Due argenti sono una grande soddisfazione e mi aspetto un bel risultato anche con la staffetta, meno nello sprint knock out in cui non sono proprio prestante”.

Paltrinieri ha invece dal canto suo dichiarato: “È stata una gara molto più dura dell’altro giorno, complicatissima. La protezione al dito mi è saltata via dopo 100 metri. Ero stanco, sto caldo ti ammazza. Il dito ha influito, sapevo che Wellbrock era favorito. Nella parte finale ho dovuto combattere per la seconda posizione, più di così non si poteva“.