Tabellone Atp Hong Kong 2024: c’è Lorenzo Musetti, Rublev e Khachanov le prime teste di serie

Il tabellone e gli accoppiamenti dell’ATP 250 di Hong Kong 2024, evento in programma da lunedì 1 a domenica 7 gennaio. Parla russo il main draw di scena sul cemento asiatico, dato che a guidare il seeding sono Andrey Rublev e Karen Khachanov. La terza testa di serie è lo statunitense Frances Tiafoe, mentre l’unico azzurro ai nastri di partenza è Lorenzo Musetti, opposto al beniamino di casa Wong. Di seguito tutti i risultati in aggiornamento.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TABELLONE ATP HONG KONG 2024

PRIMO TURNO

(1) Rublev bye

Q vs Cachin

Q vs Q

Gojo vs (8) Fils

(3) Tiafoe bye

Kecmanovic vs Q

(WC) Mochizuki vs Van de Zandschulp

(WC) Shang vs (7) Djere

(5) Struff vs (PR) Cilic

Ofner vs McDonald

Marozsan vs Bautista Agut

(4) F.Cerundolo bye

(6) Musetti vs (WC) Wong

Kotov vs Borges

Ruusuvuori vs Bonzi

(2) Khachanov bye