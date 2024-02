Tabellone Atp Rotterdam 2024: Sinner primo favorito, ci sono anche Musetti e Sonego

Il tabellone principale dell’ATP 500 di Rotterdam 2024, in programma nella città olandese dal 12 al 18 febbraio. Il primo favorito del seeding è Jannik Sinner, al ritorno in campo dopo la vittoria dell’Australian Open. Presenti altri quattro top 10, vale a dire Rublev, Rune, Hurkacz e De Minaur. Sinner non è neppure l’unico azzurro ai nastri di partenza dato che figurano nel main draw anche i due ‘Lorenzi’, Musetti e Sonego. Di seguito il tabellone completo e tutti gli accoppiamenti.

COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE ATP ROTTERDAM 2024

PRIMO TURNO

(1) Sinner vs van de Zandschulp

Q vs (WC) Monfils

(PR) Raonic vs (WC) de Jong

Coric vs (8) Bublik

(4) Hurkacz vs Lehecka

Griekspoor vs Musetti

Davidovich Fokina vs Struff

Ruusuvuori vs (7) Humbert

(6) Dimitrov vs Sonego

Q vs Marozsan

Zhang vs Shevchenko

Safiullin vs (3) Rune

(5) De Minaur vs Korda

(WC) Prizmic vs Q

Q vs Auger-Aliassime

Q vs (2) Rublev