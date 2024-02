Tabellone Wta San Diego 2024: Pegula prima favorita, non ci sono italiane

Photo LiveMedia/Rob Prange/DPPI , USA, August 31, 2023, International Tennis match TENNIS - US OPEN 2023 Image shows: Jessica Pegula of the United States during the second round of the 2023 US Open Grand Slam tennis tournament LiveMedia - World Copyright

Il tabellone principale del Wta 500 di San Diego 2024, torneo in programma dal 26 febbraio al 3 marzo. Dopo aver saltato lo swing in Medio Oriente, Jessica Pegula torna alle competizioni e guida il seeding del torneo americano, seguita da Beatriz Haddad Maia ed Emma Navarro. Numerose le giocatrici di spicco al via, da Pavlyuchenkova a Vekic, mentre non sono presenti tenniste italiane. Di seguito il tabellone completo e gli accoppiamenti.

PRIMO TURNO

(1) Pegula bye

Q vs Gracheva

(WC) Wozniacki vs Blinkova

Dolehide vs (5) Yastremska

(4) Pavlyuchenkova bye

Tauson vs Wang

(WC) Preston vs Frech

Q vs (6) Kostyuk

(8) Fernandez vs Maria

Q vs Zhu

Q vs Siniakova

(3) Navarro bye

(7) Vekic vs (WC) Hui

Q vs Q

Tsurenko vs Boulter

(2) Haddad Maia bye