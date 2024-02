Tabellone Wta Abu Dhabi 2024: Rybakina guida il seeding, wild card a Osaka e Raducanu

Il tabellone principale del Wta 500 di Abu Dhabi 2024, torneo in programma negli Emirati Arabi Uniti dal 5 all’11 febbraio sul veloce. Inizia da qui il primo dei tre importanti eventi di febbraio in Medio Oriente. Elena Rybakina e Ons Jabeur sono le prime due teste di serie, ma i motivi d’interesse sono tanti. C’è infatti anche Naomi Osaka, che con una wild card è entrata in tabellone e attende una qualificata all’esordio. Per l’Italtennis c’è invece soltanto Lucia Bronzetti impegnata nelle qualificazioni. Di seguito il tabellone completo e gli accoppiamenti.

COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE WTA ABU DHABI 2024

(1) Rybakina bye

(WC) Osaka vs (Q)

Xin. Wang vs Zhu

(Q) vs (5) Ostapenko

(4) Krejcikova bye

Kudermetova vs (Q)

Kalinina vs Badosa

Tsurenko vs (8) Samsonova

(7) Kasatkina vs (Q)

(Q) vs (Q)

Garcia vs Cirstea

(3) Sakkari bye

(6) Haddad Maia vs (WC) Xiy. Wang

(WC) Eala vs Linette

Bouzkova vs (WC) Raducanu

(2) Jabeur bye