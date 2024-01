Tabellone Wta Hua Hin 2024: Linette prima testa di serie, al via anche Badosa e Tomljanovic

Il tabellone del Wta 250 di Hua Hin 2024, torneo in programma in Thailandia dal 29 gennaio al 4 febbraio. Guida il seeding Magda Linette, con Lin Zhu e tante altre tennista cinesi in main draw e a caccia di un buon risultato. Nel primo quarto presenti anche Paula Badosa e Ajla Tomljanovic, quest’ultima entrata in tabellone grazie a una wild card. Di seguito il tabellone completo e gli accoppiamenti.

COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE WTA HUA HIN 2024

PRIMO TURNO

(1) Linette vs Shnaider

(WC) Tararudee vs Badosa

(Q) vs (WC) Tomljanovic

Q. Wang vs (7)Xiy. Wang

(3)Xin. Wang vs Bektas

Hibino vs Rakhimova

Pigossi vs Golubic

(WC)Naklo vs (7)Putintseva

(8)Schmiedlova vs (Q)

(Q) vs Y. Wang

Zidansek vs Volynets

(Q) vs (4)Maria

(6)Yuan vs Rodionova

Bai vs (Q)

L. Fruhvirtova vs Liu

(Q) vs (2)Zhu