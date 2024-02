Tabellone Atp 500 Rio de Janeiro 2024: Alcaraz guida il seeding

Il tabellone del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro 2024: ecco di seguito tutti gli accoppiamenti a cominciare dal primo turno e man mano gli aggiornamenti dei risultati e dei successivi incroci fino alla finale. Sulla terra rossa outdoor brasiliana è il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz a guidare il seeding, mentre la testa di serie numero due è il britannico Cameron Norrie. Non ci sono azzurri direttamente in tabellone in attesa di capire se Pellegrino riuscirà a superare le qualificazioni. Di seguito ecco allora il tabellone completo del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro 2024.

PRIMO TURNO

(1) Alcaraz vs (WC) Monteiro

Q vs Cachin

Diaz Acosta vs Wawrinka

Q vs (5) Baez

(4) Cerundolo vs Q

Varillas vs Ramos-Vinolas

Lajovic vs Galan

Zapata Miralles vs (6) Djere

(7) Fils vs (WC) Fonseca

Carballes Baena vs Garin

Coria vs Q

Hanfmann vs (3) Jarry

(8) Ofner vs Munar

Tabilo vs Seyboth Wild

(WC) Heide vs Barrios Vera

Dellien vs (2) Norrie