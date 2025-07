Ormai è chiaro che il ritiro di Fernando Alonso è dietro l’angolo, le parole del pilota sono piuttosto illuminanti.

La carriera infinita di Fernando Alonso, pilota asturiano di grandissimo talento che ora corre in Aston Martin quelle che potrebbero essere le sue ultime stagioni nella massima serie, è una lunga avventura caratterizzata da colpi di scena, grandi vittorie ma anche momenti bui. Il grande campione venne scoperto a soli vent’anni da un certo Gian Carlo Minardi, proprietario della prima scuderia italiana ad offrire un contratto ad Alonso quando nessuno sapeva chi fosse.

Il talento dello spagnolo emerse ben presto: pochi anni dopo nel 2003 correva già in Renault, scuderia in cui avrebbe portato a casa i suoi due titoli mondiali. Vinti nel 2005 e nel 2006, questi titoli hanno rappresentato senza dubbio il picco della carriera del pilota che nonostante il suo enorme talento non riuscirà più a replicare la vittoria. Questo Nè in McLaren dove correrà un anno, né al suo ritorno in Renault.

Con la squadra francese il pilota spagnolo sarà anche involontario coprotagonista dello scandalo Crashgate che vide il suo compagno di team Piquet Junior uscire di pista in modo sospetto per fare entrare la safety car tagliando di fatto fuori Felipe Massa dal discorso vittoria. Da lì in poi, Alonso ha continuato a correre ma non è più tornato a livelli straordinari, pur con qualche acuto.

Alonso, il ritiro è vicino

Tra le ultime esperienze in Ferrari, Alpine e Aston Martin, in totale il pilota ha messo insieme l’impressionante cifra di 413 apparizioni in un GP ufficiale con 32 vittorie e 106 podi, numeri con cui in teoria, Alonso potrebbe ritirarsi anche quest’anno ed andare comunque in pensione a testa alta e senza nessun rimpianto. Ma all’età di 44 anni il pilota vuole davvero abbandonare?

Durante una recente apparizione a Jugones, programma sportivo molto seguito, ad Alonso è stata posta la fatidica domanda: quando intende ritirarsi? Il contratto del pilota scade a fine anno ma, visti i suoi risultati, pare difficile che sia il team inglese a mandare via il pilota se questo non decide di ritirarsi: “In questo momento non ci penso. Credo che la decisione verrà presa l’anno prossimo, verso l’estate o forse anche prima, per chiarire le cose il prima possibile”, fa sapere l’atleta.

La decisione è quindi dietro l’angolo. La prossima stagione sarà sicuramente tutta da vedere, anche in base ai risultati e a come sarà la AMR-26, l’auto con cui il team smeraldo intende correre il prossimo anno. “Facciamo un passo alla volta, è impossibile pensare al 2027 in questo momento“, la riflessione dell’atleta. Nel 2027, Alonso avrà 46 anni. E’ davvero ora di porsi questa importante domanda…