Tour de France 2023, programma e calendario tappe: orari, diretta tv e streaming

Il programma e il calendario completo del Tour de France 2023, la più importante corsa del panorama del ciclismo internazionale di scena quest’anno dall’1 al 23 luglio con la sua edizione numero 110. La Grande Boucle promette come sempre spettacolo e tutti si aspettano un nuovo capitolo della sfida tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, con tanti altri big a giocarsi il podio dei Campi Elisi. Quest’anno il Tour propone un percorso con diverse novità, a cominciare dalla Grande Partenza nei Paesi Baschi e i Pirenei inseriti addirittura nella prima settimana. Non mancheranno le grandi salite anche sulle Alpi, ma saranno i Vosgi a incoronare il vincitore prima della passerella parigina. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.

TV E STREAMING – Il Tour de France 2023 sarà trasmesso in diretta tv sia dalle reti Rai (Rai2 e RaiSport) che da Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire la Grande Boucle anche in diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà il Tour giorno dopo giorno in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e tanto altro ancora.

Il calendario del Tour de France 2023

Sabato 1° luglio – prima tappa

Bilbao-Bilbao, 182 km

Domenica 2 luglio – seconda tappa

Vitoria-Gasteiz – San Sebastian, 209 km

Lunedì 3 luglio – terza tappa

Amorebieta-Etxano – Bayonne, 185 km

Martedì 4 luglio – quarta tappa

Dax – Nogaro, 182 km

Mercoledì 5 luglio – quinta tappa

Pau – Laurens, 163 km

Giovedì 6 luglio – sesta tappa

Tarbes – Cauterets-Cambasque, 145 km

Venerdì 7 luglio – settima tappa

Mont-de-Marsan – Bordeaux, 170 km

Sabato 8 luglio – ottava tappa

Libourne – Limoges, 201 km

Domenica 9 luglio – nona tappa

Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dôme, 184 km

Lunedì 10 luglio – primo giorno di riposo

Martedì 11 luglio – decima tappa

Vulcania – Issoire, 167 km

Mercoledì 12 luglio – undicesima tappa

Clermont-Ferrand – Moulins, 180 km

Giovedì 13 luglio – dodicesima tappa

Roanne – Belleville-en-Beaujolais, 169 km

Venerdì 14 luglio – tredicesima tappa

Châtillon-sur-Chalaronne – Grand Colombier, 138 km

Sabato 15 luglio – quattordicesima tappa

Annemasse – Morzine Les Portes du Soleil, 152 km

Domenica 16 luglio – quindicesima tappa

Les Gets Les Portes du Soleil – Saint-Gervais Mont-Blanc, 180 km

Lunedì 17 luglio – secondo giorno di riposo

Martedì 18 luglio – sedicesima tappa

Passy – Combloux (cronometro individuale), 22 km

Mercoledì 19 luglio – diciassettesima tappa

Saint-Gervais Mont-Blanc – Courchevel, 166 km

Giovedì 20 – diciottesima tappa

Moûtiers – Bourg-en-Bresse, 186 km

Venerdì 21 – diciannovesima tappa

Morais-en-Montagne – Poligny, 173 km

Sabato 22 luglio – ventesima tappa

Belfort – Le Markstein (Fellering), 133 km

Domenica 23 – ventunesima tappa

Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris Champs Élysées, 115 km