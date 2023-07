Tour de France 2023, quindicesima tappa Les Gets – Saint Gervais Mont Blanc: percorso e altimetria

La quindicesima tappa del Tour de France 2023 porta il gruppo da Les Gets a Saint Gervais Mont Blanc per un arrivo su una salita di prima categoria dopo aver affrontato altri quattro GPM nel corso della frazione di 179 chilometri. Nella prima metà si affronta il Col de la Forclazde Montmin (7,2 km al 7,3%), seguito dalla rapida successione di Col de la Croix Fry (11,3 km al 7%) e Col des Aravais (4,4 km al 5,8%), scollinato a 46 chilometri dal traguardo. Discesa per la breve ma dura Côte des Amerands (2,7 km al 10,9%), appena un altro chilometro di discesa che porta all’inizio della salita decisiva.

L’ascesa che porta a Saint Gervais Mont Blanc è lunga 7 chilometri e ha una pendenza media del 7.7%, con pendenze massime che raggiungono addirittura il 17%. Da Domancy considerando la Cote des Amerands gli ultimi 12 chilometri sono quasi tutti in salita con la piccola interruzione del tratto di discesa lungo un solo chilometro.

Questa frazione che anticipa il giorno di riposo viene inoltre dopo altre due tappe difficile sulle Alpi, per cui le energie in gruppo saranno minime e ci sarà la possibilità di fare la differenza.

QUINDICESIMA TAPPA: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING

TOUR DE FRANCE 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

TOUR DE FRANCE 2023: MONTEPREMI E PRIZE MONEY

L’altimetria della quindicesima tappa

Il dettaglio della salita finale