Tour de France 2023, quarta tappa Dax-Nogaro: data, orari, diretta tv e streaming

Martedì 4 luglio è il giorno della quarta tappa del Tour de France 2023, lunga 182 km da Dax a Nogaro. Una frazione senza particolari difficoltà altimetriche, ma con un percorso comunque piuttosto frastagliato che farà sì che i velocisti dovranno guadagnarsi una volata non del tutto scontata. Difficile comunque che il gruppo si lascia sfuggire l’occasione in questi primi giorni di corsa. Ecco tutte le informazioni per seguire la tappa.

QUARTA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

TOUR DE FRANCE 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero è prevista per le ore 13:20, mentre l’arrivo a Nogaro è stato programmato dagli organizzatori tra le 17:10 e le 17:35 in base a quella che sarà la media oraria della corsa. La tappa sarà visibile in diretta tv integrale su Eurosport e a partire dalle 14:45 anche su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Now Tv, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà il Tour 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.