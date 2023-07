Tour de France 2023, sesta tappa Tarbes – Cauterets-Cambasque: percorso e altimetria

Il Tour de France 2023 propone il primo vero arrivo in salita in occasione della sesta tappa, lunga 144,9 chilometri da Tarbes a Cauterets-Cambasque. Una frazione pirenaica nel vero senso della parola, con il percorso che vede in programma quattro GPM di cui due di prima categoria e un fuori categoria. Grande attesa soprattutto per l’accoppiata centrale rappresentata dal Col d’Aspin (12 km al 6,5%) e soprattutto dal Col du Tourmalet (17,1 km al 7,3% medio). Quest’ultimo è una delle salite mitiche del ciclismo internazionale e stavolta lo scollinamento avverrà a 47 km dalla conclusione. Tanti ma non tantissimi, considerando anche che sarà quasi solo discesa fino all’attacco dell’ultima salita. L’ascesa finale verso il traguardo di Cauterets-Cambasque misura 15,9 km con una pendenza media del 5,4%, ma nell’ultimo tratto sono presenti 2500 metri a oltre il 10-11%.

L’altimetria della sesta tappa

Il dettaglio altimetrico del Col du Tourmalet

Il dettaglio altimetrico dell’ultima salita