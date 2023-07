Tour de France 2023, montepremi e prize money: quanto guadagnano i corridori

Il montepremi ufficiale e il prize money completo del Tour de France 2023, in programma dal 1 al 23 luglio e pronto a infiammare come ogni anno l’estate del grande ciclismo internazionale. La Grande Boucle si conferma ovviamente l’appuntamento clou della stagione, non solo come prestigio ma anche come cifre in palio per i corridori che partecipano. In totale infatti gli organizzatori hanno annunciato che il montepremi sarà di 2.581.029 euro, in aumento di circa 300mila euro rispetto al 2022. Questo montepremi sarà suddiviso tra premi di giornata e premi finali che saranno assegnati dopo l’arrivo sui Campi Elisi a Parigi. Occorre però sottolineare che molti premi saranno divisi all’interno della squadra, una prassi nota nel ciclismo dove i capitani spesso e volentieri devono le loro vittorie al grande lavoro dei propri gregari. Andiamo ad analizzare quindi il montepremi del Tour 2023.

PREMI DI GIORNATA – Per ogni singola tappa, riceveranno un premio in denaro i migliori 20 classificati di giornata. Vincere una frazione del Tour 2023 varrà 11.000 euro, mentre il secondo e il terzo posto saranno gratificati rispettivamente da 5.500 e 2.800 euro. Si va poi a scendere fino ai piazzamenti dal quindicesimo al ventesimo posto che porteranno in dote 300 euro. Saranno inoltre premiati i traguardi intermedi, visto che i primi tre di ogni sprint valido per la maglia verde riceveranno 1.500, 1.000 e 500 euro. Discorso analogo per i gran premi della montagna, suddivisi in base alla categoria: si va dagli 800 euro per chi transita primo sui GPM “hors categorie” ai 200 euro per chi si aggiudica i GPM di quarta categoria.

Inoltre in ogni tappa, a eccezione della cronometro, sarà eletto il corridore combattivo di giornata che si aggiudicherà un premio di 2.000 euro. Premio di 2.800 euro anche alla squadra che si aggiudicherà la classifica a squadre in ogni tappa. Infine indossare una delle maglie che distinguono i leader delle varie classifiche avrà anche un riconoscimento economico. Ogni giorno passato in maglia gialla vale 500 euro, mentre sono 300 euro quelli che saranno ricevuti per ogni giornata in maglia verde, maglia a pois o maglia bianca.

PREMI SPECIALI – Tra i premi speciali spiccano i riconoscimenti per le due vette più importanti del Tour de France 2023. Nella sesta tappa, il corridore che transiterà per primo sul Col du Tourmalet vincerà il Souvenir Jacques Goddet e un premio di 5.000 euro. Nella diciassettesima frazione invece colui che sarà primo sul Col de la Loze si aggiudicherà a sua volta 5.000 euro e il premio Souvenir Henri Desgrange. Al termine di ognuna delle tre settimane di corsa inoltre una giuria eleggerà il miglior corridore della settimana, che si aggiudicherà 3.000 euro.

PREMI FINALI – Al termine del Tour 2023, saranno assegnati i premi più corposi che hanno come oggetto le classifiche generali finali. Il vincitore della Grande Boucle si porterà a casa ben 500mila euro, mentre il podio sui Campi Elisi vale 200mila euro per il secondo posto e 100mila euro per il terzo. Premi poi a scalare, ma 1000 euro sono previsti per tutti coloro che concluderanno il Tour rientrando nei primi 160 della classifica generale finale. Riceveranno poi 25mila euro i vincitori della maglia verde per la classifica a punti e della maglia a pois di miglior scalatore. Il vincitore della maglia bianca di miglior giovane invece otterrà 20mila euro. Un premio di 50mila euro infine andrà al team che si aggiudicherà la classifica a squadre.

Montepremi classifica generale finale

500.000 euro 200.000 euro 100.000 euro 70.000 euro 50.000 euro 23.000 euro 11.500 euro 7.600 euro 4.500 euro 3.800 euro 3.000 euro 2.700 euro 2.500 euro 2.100 euro 2.000 euro 1.500 euro 1.300 euro 1.200 euro 1.100 euro

Dal 20° al 160° posto (corridori che concludono il Tour): 1.000 euro