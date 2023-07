Tour de France 2023, quinta tappa Pau-Laruns: data, orari, diretta tv e streaming

Il Tour de France 2023 prosegue mercoledì 5 luglio con la quinta tappa, la Pau-Laruns di 162,7 chilometri. E’ già tempo di Pirenei nella prima settimana, con una frazione che sarà un antipasto di ciò che succederà nei giorni seguenti. Tre GPM in programma, con il Col de Marie Blanque nel finale che potrebbe far gola ai big della classifica considerando anche gli abbuoni in vetta. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

QUINTA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

TOUR DE FRANCE 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

ORARI, TV E STREAMING – La corsa prenderà il via dal chilometro zero di Pau alle ore 13:25 dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo dei corridori a Laruns è stato programmato tra le 17:20 e le 17:50 in base alle previsioni sulla media oraria tenuta dal gruppo. La quinta tappa del Tour 2023 sarà trasmessa in diretta tv integrale su Eurosport e a partire dalle 14:45 anche su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà la Grande Boucle giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.