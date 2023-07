Tour de France 2023, settima tappa Mont-de-Marsan – Bordeaux: data, orari, diretta tv e streaming

La settima tappa del Tour de France 2023, in programma venerdì 7 luglio, porta la Grande Boucle da Mont-de-Marsan a Bordeaux dopo 169,9 chilometri. Una frazione che dovrebbe sorridere ai velocisti, vista l’assenza di particolari salite e anche lo svolgimento nell’entroterra che dovrebbe in teoria escludere il pericolo di ventagli. Il finale si prospetta davvero ad alta velocità, ideale per gli sprinter puri lanciati dai rispettivi treni. Di seguito tutte le indicazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 13:30, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo a Bourdeaux è atteso tra le ore 17:05 e le 17:25, in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria della corsa. La settima tappa sarà trasmessa in diretta tv integrale su Eurosport, mentre su Rai2 la diretta inizierà alle ore 14:45. La diretta streaming invece sarà disponibile su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà il Tour de France 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, pagelle e molto altro ancora.