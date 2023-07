Tour de France 2023, ottava tappa Libourne-Limoges: percorso e altimetria

La Libourne-Limoges, ottava tappa del Tour de France 2023, misura 200,7 chilometri e presenta un percorso molto particolare dal punto di vista altimetrico. Non si tratta infatti della classica frazione per velocisti, nonostante non ci siano particolari asperità. Questo perchè negli ultimi 16 chilometri il gruppo dovrà affrontare due GPM di quarta categoria: salite brevi e non troppo difficili, ma che se affrontate ad altissima velocità potrebbero creare dei problemi alle ruote veloci del gruppo meno resistenti ed esplosive su questo tipo di tracciato. Di seguito il profilo altimetrico dettagliato.

L’altimetria dell’ottava tappa