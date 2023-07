Tour de France 2023, undicesima tappa Clermont Ferrand – Moulins: percorso e altimetria

L’undicesima tappa del Tour de France 2023 è una frazione di trasferimento che porta il gruppo da Clermont Ferrand a Moulins dopo 179.8 chilometri. La tappa è adatta ai velocisti ed è altamente probabile assistere ad una volata di gruppo, nonostante nella prima parte ci saranno occasioni per andare in fuga.

Nei primi 50 chilometri ci saranno da affrontare la Côte de Chaptuzat-Haut (1,9 km al 5%) e la Côte du Mercurol (2,9 km al 4,6%), per poi affrontare la Côte de la Croix Blanche (1,6 km al 5,4%) ad oltre 60 chilometri dal traguardo.

Tutti i tre GPM sono di quarta categoria, per cui non dovrebbe essere un problema tenere controllata la corsa, anche perché sarà l’unica occasione per i velocisti nella seconda settimana e l’ultima fino alla diciottesima frazione.

L’altimetria dell’undicesima tappa