Tour de France 2023, sedicesima tappa Passy-Combloux: data, orari, diretta tv e streaming

Martedì 18 luglio va in scena la sedicesima tappa del Tour de France 2023, la cronometro individuale Passy – Combloux di 22,4 chilometri. La frazione è l’unica prova contro il tempo di questo Tour 2023, una cronometro breve ma ondulata con anche un GPM di seconda categoria nel finale del percorso. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – Il primo corridore prenderà il via alle ore 13:05 mentre l’ultimo corridore, la maglia gialla, prenderà il via alle ore 17.00. La sedicesima tappa sarà trasmessa in diretta tv integrale su Eurosport e a partire dalle 14:45 anche da Rai2. Gli appassionati potranno seguire la frazione anche in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Now Tv, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà il Tour 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti live, classifiche, pagelle e molto altro ancora.