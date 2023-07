Tour de France 2023, nona tappa Saint Léonard de Noblat-Puy de Dôme: data, orari, diretta tv e streaming

La prima settimana del Tour de France 2023 si chiude con la nona tappa, in programma domenica 9 luglio. I corridori dovranno percorrere 182,4 chilometri da Saint Léonard de Noblat a Puy de Dôme, un arrivo in salita destinato a segnare la classifica generale alla vigilia del primo giorno di riposo. Il finale dell’ascesa conclusiva infatti è molto duro, con pendenze arcigne che presumibilmente vedranno battaglia tra coloro che lottano per la maglia gialla. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

NONA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della nona tappa dal chilometro zero è prevista per le ore 13:45, dopo che sarà stata effettuata la fase di trasferimento. L’arrivo in vetta al Puy de Dôme, vetta che torna a vedere il passaggio del Tour dopo 35 anni, è programmato dagli organizzatori tra le 18:05 e le 18:30 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. La diretta tv sarà integrale su Eurosport, mentre inizierà dalle 14:45 su Rai2. Gli appassionati potranno seguire la corsa anche in diretta streaming tramite RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Now Tv, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà il Tour 2023 in tempo reale giorno dopo giorno con news, aggiornamenti live, classifiche, pagelle e molto altro ancora.